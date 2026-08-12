Exclusivo: Gonzalo Galván fue localizado y se encuentra bien tras el terremoto en Colombia

Gonzalo Galván, el psicólogo argentino que residió durante años en Las Heras y actualmente vive en Colombia, fue localizado y se encuentra bien, según confirmó su madre a Jorge Bilbao, corresponsal de La Opinión Austral.

Familiares, amigos y conocidos habían intentado comunicarse con él luego del terremoto de 7,4 registrado en Colombia, pero no lograban obtener respuesta debido a los problemas de comunicación registrados en distintas zonas afectadas.

Según explicó la madre de Gonzalo, él no se encontraba en la zona afectada por el terremoto y actualmente está de viaje. La familia indicó que en los próximos días se pondrá en contacto cuando vuelva a tener señal.

La preocupación había crecido entre sus allegados en Las Heras y otras provincias del país, mientras distintos medios también buscaban información sobre su paradero.

La confirmación de su madre permitió llevar tranquilidad a familiares, amigos y conocidos de Gonzalo Galván.