Exclusivo: Jorge Brito, presidente del banco Macro, recibió a empresarios en Santa Cruz

El presidente del Banco Macro, Jorge Brito, recibió a empresarios de Río Gallegos y al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, en su estancia Coy Aike, ubicada a unos 80 kilómetros de la capital provincial. En un encuentro que combinó un asado y conversaciones sobre la actualidad del país, el empresario dialogó en exclusiva con La Opinión Austral sobre la situación económica, el funcionamiento del sistema financiero y las perspectivas de inversión.

Durante la entrevista, Brito analizó el escenario de recesión y estancamiento, reconoció las dificultades que atraviesan los sectores productivos y advirtió sobre el impacto de la incertidumbre electoral en el riesgo país. Además, defendió la solidez del sistema financiero argentino, expresó su confianza en el potencial de la Argentina a largo plazo y habló sobre su mirada de la política nacional y su paso por la dirigencia de River Plate.

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