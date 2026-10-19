Excombatiente Carlos Di Santo volvió a Malvinas y respondió sobre el trato con los isleños

El veterano de la Guerra de Malvinas Carlos Di Santo, originario de la localidad de Lobos, provincia de Buenos Aires, compartió los detalles de su reciente regreso a las Islas Malvinas durante una entrevista brindada a La Opinión Austral tras su arribo a Río Gallegos. Di Santo, quien fue soldado durante el conflicto bélico de 1982, definió la travesía como “un viaje hermoso” y “muy especial” al realizarlo acompañado por su amigo Mario y por dos amigas cuyo padre también estuvo presente en la contienda. El excombatiente detalló que esta experiencia se suma a sus visitas previas realizadas en 2013, 2015 y 2018, remarcando que “cada viaje tiene su particularidad” y que “venir con amigos, venir con amigas es tremendo, y poder contarles cómo había sido aquello un poco pero también vivir este presente que a veces te obliga a estar a la altura del momento”.

Al ser consultado sobre posibles inconvenientes o reclamos con la población local en las islas, Di Santo descartó cualquier tipo de conflicto en el territorio al asegurar que “ningún problema porque la primer consigna que tenés que comprender es que tenés que ser muy respetuoso”, añadiendo que “si vos sos respetuoso, si vos tratás bien a la gente, a vos te van a tratar bien, es casi seguro, es una regla prácticamente que no falla”. Las únicas complicaciones del itinerario estuvieron ligadas al servicio de transporte aéreo, señalando al respecto que “si vos me decís que tuve un problema no fue en las islas, fue con el transporte que tuvo problemas y entonces al llegar nos desviamos a Punta Arenas y al regresar también, habiendo un tiempo hermoso para volar, hubo problemas y no pudimos llegar en tiempo y forma”.

Asimismo, el veterano valoró el resultado global de la travesía como una experiencia totalmente satisfactoria y cargada de significación patriótica, manifestando que fue “con un sentimiento muy particular; ¿qué argentino no te va a decir eso? Nosotros somos únicos en eso, pero tenemos que entender también las cosas como son y bueno, en algún momento ese anhelo, ese deseo que llevamos en la mente se cumpla”. En el cierre del intercambio, Di Santo expresó su reconocimiento a la labor periodística del equipo de comunicación afirmando que “ustedes también están haciendo patria desde su lugar, desde su puesto de trabajo y con su profesión”, e hizo extensivo un cordial saludo por el Día de la Madre expresando “feliz día a todas las madres de esta provincia y de este lugar de Río Gallegos”.