Expectativa y emoción de los jóvenes por el mensaje del papa León XIV

Con alegría, entusiasmo y muy buena onda, jóvenes de distintos puntos del país esperan la charla del papa León XIV en Palermo. Un grupo de amigas habló con el móvil de La Opinión Austral y compartió sus expectativas sobre las palabras del Sumo Pontifice: “Que sigamos por el camino de la fe, que no dejemos de seguir lo que somos, predicar la palabra de Dios y avanzar en esta religión tan linda”.

También expresaron su mirada sobre el rol de la mujer y la baja natalidad: “Opino igual que el Papa sobre la baja natalidad. Nuestra religión busca unir más y eso se está perdiendo”, destacó una de las adolescentes.

Seguí toda la cobertura de La Opinión Austral desde Buenos Aires. Nuestros periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina y te cuentan todos los detalles de este encuentro multitudinario con los jóvenes.