Explotó un camión de gas licuado en la autopista de Chile

Un grave siniestro vial en la comuna de Renca, Chile, dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y diez heridos. El accidente ocurrió cuando un camión que transportaba gas licuado volcó tras impactar contra las barreras de contención en la Ruta 5 Norte.

La expansión del fuego alcanzó a siete vehículos particulares que circulaban por la autopista, provocando incendios inmediatos en la zona. Más de 25 compañías de Bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas que se extendieron hacia predios y estacionamientos colindantes.

Actualmente se mantiene un estricto perímetro de seguridad debido al riesgo de una nueva detonación por una fisura en el estanque del camión. Las autoridades confirmaron que varios de los heridos permanecen en estado crítico, por lo que el número de víctimas podría aumentar.

Carabineros y peritos especializados continúan en el área para realizar tareas de identificación y asegurar el sector afectado. El tránsito en uno de los accesos principales a la capital chilena sigue interrumpido mientras finalizan las labores de enfriamiento.