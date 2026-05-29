Explotó un cohete de Blue Origin durante una prueba en Cabo Cañaveral

El momento exacto en que explotó el cohete New Glenn de Blue Origin quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. La nave sufrió una falla durante un ensayo de motores en Florida y una enorme bola de fuego envolvió la plataforma de lanzamiento.

El incidente ocurrió en el Complejo de Lanzamiento 36 de Cabo Cañaveral, donde el cohete de 98 metros realizaba una prueba previa a una misión programada para la próxima semana.

Según testigos, segundos antes de la explosión comenzó a salir una gran cantidad de humo desde la base del vehículo. Luego, una intensa llamarada naranja cubrió completamente la estructura y generó una onda expansiva que se sintió en zonas cercanas.

Blue Origin confirmó que no hubo heridos y aseguró que todo el personal fue evacuado de manera segura.

Jeff Bezos se expresó tras el accidente: “Es demasiado pronto para conocer la causa raíz, pero ya estamos trabajando para encontrarla. Día muy duro, pero volveremos a volar”.

El New Glenn es el proyecto con el que Blue Origin busca competir con SpaceX en el mercado espacial y participar en futuras misiones lunares de la NASA.