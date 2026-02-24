Exponen los restos de San Francisco a 800 años de su muerte en Asís

En la ciudad de Asís se desarrolla la exposición extraordinaria de los restos de Francisco de Asís al cumplirse 800 años de su muerte. La ostensión comenzó el 22 de febrero y se extenderá hasta el 22 de marzo de 2026, durante toda la Cuaresma, con los restos ubicados en la iglesia inferior de la Basílica para la veneración de los fieles.

Se trata de la segunda ostensión pública en la historia contemporánea. Habitualmente el sepulcro permanece cerrado, pero en estas semanas miles de peregrinos participan de celebraciones litúrgicas y momentos de oración en torno al fundador de la Orden Franciscana.

Francisco nació en 1182 en Asís y, tras una profunda conversión, renunció a los bienes familiares para abrazar una vida de pobreza radical. En 1209 fundó la Orden de los Hermanos Menores y es considerado el primer caso documentado de estigmatización permanente en la tradición cristiana, tras recibir las llagas en 1224.

La presencia franciscana en Argentina se remonta al siglo XVI, con conventos, misiones y templos históricos como la Basílica de San Francisco en Buenos Aires y el Convento de San Francisco en Salta. Su legado marcó la evangelización, la educación y momentos clave de la historia nacional.

Se estima que entre 15.000 y 18.000 fieles visitan diariamente la Basílica durante la ostensión, con proyecciones que podrían superar el medio millón de peregrinos antes del 22 de marzo. Ocho siglos después, el mensaje de pobreza y fraternidad de Francisco sigue convocando al mundo.