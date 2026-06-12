Ezequiel Verbes: “Buscamos alternativas financieras que tengan el menor impacto”

El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, se refirió a la situación de las cuentas públicas y explicó que el Gobierno trabaja en distintas herramientas para afrontar el contexto económico.

“Nosotros buscamos alternativas financieras de corto plazo que tengan el menor impacto para la provincia”, sostuvo el funcionario, quien además señaló que se analizan mecanismos que permitan reducir el costo del financiamiento y preservar los recursos del Estado.

Las declaraciones se dieron en la previa del tratamiento legislativo del proyecto de Ley de Financiamiento Estratégico, una iniciativa que el Ejecutivo considera clave para el desarrollo de la provincia.