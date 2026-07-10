Ezequiel Verbes: “Es importante poder inyectar muchos recursos en Santa Cruz”

El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, dialogó con La Opinión Austral durante la Velada Patriótica por el Día de la Independencia y destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer las tradiciones, la historia y la soberanía, además de impulsar a emprendedores y productores locales.

Sobre el proyecto de financiamiento estratégico para la Cuenca Carbonífera, explicó que las reuniones permitieron responder inquietudes de los vecinos y conocer el estado de avance de la iniciativa. “Tiene que ver con más energía para Santa Cruz, más económica la energía y, fundamentalmente, con el sostenimiento de los puestos de trabajo de muchísimas familias de la cuenca”, sostuvo. Además, remarcó: “Sería muy importante poder inyectar muchos recursos en Santa Cruz, generar empleo, dinamizar la economía local y dejar de depender de cuestiones ajenas a la provincia”.

En relación con el fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre los aportes de los municipios a la Caja de Previsión Social, Verbes señaló que la resolución apunta al cumplimiento de las leyes vigentes, aunque reconoció la compleja situación financiera que atraviesan tanto la provincia como los municipios.

Verbes aseguró que el Gobierno buscará consensos para afrontar el escenario. “El gobernador Claudio Vidal tiene una mirada: todos los municipios son Santa Cruz” y agregó que el objetivo será “brindarle seguridad a todos los jubilados y jubiladas de los recursos que tiene que generar la Caja”.