Fabricio Santa Cruz lanzó su perfil a la intendencia de El Calafate por La Libertad Avanza

El empresario y referente de La Libertad Avanza, Fabricio Santa Cruz, expuso sus aspiraciones políticas para competir por la intendencia de El Calafate de cara a las próximas elecciones municipales. La presentación del dirigente tuvo repercusión tras su publicación en la sección El ombligo de LOA de La Opinión Austral y en una entrevista conducida por la referente de la juventud libertaria local, Valentina Velasco.

En sus declaraciones, Santa Cruz fundamentó su postulación en la necesidad de transformar la administración de los recursos fiscales provenientes del turismo, las regalías y la coparticipación en la villa turística: “Tengo como una deuda pendiente personal de acá a 4 u 8 años y demostrarles lo que se logra cuando no se roba y cuando se administra bien los recursos… La gente sabe que el político llega a una estructura armada… y lo único que hacen es sentarse a ver cómo se llenan las arcas para luego administrarlas”.

Asimismo, la columna periodística repasó los antecedentes comerciales del dirigente frente a su emprendimiento gastronómico en Punta Soberana y sus tensiones con la gestión del actual intendente Javier Belloni. Como parte de sus actividades institucionales, el referente libertario confirmó su participación en el Congreso Federal de Ciudades Inteligentes (Urban Cities) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para abordar propuestas de modernización urbana.