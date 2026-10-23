Facundo Pedrini, en diálogo con La Opinión Austral luego de ganar un Martín Fierro de Radio 2026

El director de noticias de Crónica TV Facundo Pedrini, recibió la estatuilla junto a Tomás Trapé y Mauricio Vera por “Contragolpe”, el ciclo semanal que realizan en Radio Con Vos.

En diálogo con La Opinión Austral, Pedrini destacó el trabajo colectivo detrás del reconocimiento: “Fue un premio para el equipo”, expresó sobre la distinción.

El periodista también reflexionó sobre la identidad de la radio y la importancia de darle lugar a la conversación en medio de la velocidad informativa. “La radio tiene silencios y la televisión vértigo. Bajar un poco la velocidad y empezar a creer un poco más en las pausas, creo que es una buena forma de empezar a hacer radio”, sostuvo.

Además, habló sobre el desafío de estar al frente de Crónica TV, una tarea que definió como una gran responsabilidad, y se refirió a la continuidad de “Cara a cara”, su proyecto en streaming.

Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse realizaron la cobertura especial de La Opinión Austral desde la ceremonia.