Facundo Pedrini en los Martín Fierro de cable: “La historia de Crónica es la historia del coraje”

En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, el director de Noticias de Crónica TV celebró las tres estatuillas que obtuvo la señal en la 30.ª edición de los premios Martín Fierro de Cable y destacó el trabajo de los equipos que hacen posible cada programa.

Crónica TV fue reconocida en las categorías Noticiero diurno, Servicios e Interés general por sus programas Siempre Noticias, El Defensor y Duro de Callar.

Pedrini también expresó su orgullo por el recorrido del canal, anticipó proyectos para 2027 y destacó la inauguración de un nuevo estudio. “Estoy profundamente orgulloso de la familia que está delante de cámara y, sobre todo, de la que está detrás”, afirmó.

Durante la charla, reflexionó sobre el mensaje del papa León XIV y los desafíos sociales de Argentina. “Yo creo que la fraternidad salió a desempatar”, sostuvo, al plantear la necesidad de recuperar el diálogo, la misericordia y la reconciliación.