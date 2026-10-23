Facundo Pedrini ganó el Martín Fierro por su programa en Radio con Vos

El periodista Facundo Pedrini, director de noticias de Crónica TV, ganó el premio Martín Fierro de radio junto a Tomás Trape y Mauricio Vera por el ciclo Contragolpe, emitido en Radio con Vos, el cual fue distinguido como mejor programa semanal en FM. La propuesta radial consiste en un «programa periodístico de análisis de coyuntura política, social y cultural. Tecnológica también», al cual Pedrini se incorporó en la conducción durante julio de 2025. Al momento de recibir la estatuilla, el periodista expresó el agradecimiento a APTRA, a la emisora y a su equipo de trabajo, definiendo la experiencia al señalar que «más que un programa, este fue para nosotros un desafío generacional de formar parte de una conversación que siempre escuchamos de lejos». Asimismo, en su discurso brindó una lectura de la actualidad nacional al calificar la premiación como «una llamada de atención ante una década que nos tiene a nosotros interpretando un país roto, quebrado, con emergentes que todavía no entendemos del todo, y con una política que hace más de 10 años tiene lepra porque se quedó sin el contacto físico con Argentina». Finalmente, en sus palabras de dedicatoria, Pedrini concluyó: «queremos dedicar este premio también a la memoria y al olfato de Chiche Gelblung».