Falleció Carlos Rinke: el adiós a un héroe de Malvinas

El fallecimiento del veterano de guerra Carlos Rinke generó profundo pesar en la comunidad y en los ámbitos vinculados a la gesta de Malvinas. Durante la cobertura informativa, se recordaron su trayectoria y los desgarradores registros de audio vinculados a los operativos y ataques aéreos en el Atlántico Sur en los que participó junto al Grupo 5 de Caza, convirtiéndose en una figura emblemática de valor y resistencia en defensa de la soberanía nacional. Amigos, familiares y organizaciones de excombatientes despidieron con honores al héroe santacruceño, destacando su legado imborrable en la historia de la provincia y del país.