FALLECIÓ NÉSTOR AGUSTÍN COPA, REFERENTE DEL HIP HOP Y EL HARDCORE PATAGÓNICO

Integrante de la banda Blade y pionero del rap en Río Gallegos, dejó una huella imborrable en generaciones de músicos y artistas de la escena underground.

“Gracias por todo lo que hiciste por el hip hop en Gallegos, por ser pionero y referente de la cultura”, expresó Franco Vellio tras conocerse la noticia.

Su legado seguirá vivo en la música, las historias compartidas y en cada rincón de la cultura urbana patagónica.