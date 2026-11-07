Falleció a los 72 años Patricia Walsh, periodista, militante de derechos humanos y ex diputada nacional, hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh. Reconocida por su compromiso y por ser impulsora de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, su partida generó múltiples mensajes de despedida desde diversos sectores del arco político argentino. Entre ellos, la dirigente Elisa Carrió expresó: “Falleció mi querida compañera de banca Patricia Walsh, con quien compartimos momentos decisivos de la historia argentina, como la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Pude conocer sus enormes virtudes personales y sus valores más profundos. Dios te espera”. Por su parte, la exgobernadora Alicia Kirchner también manifestó su pesar y la recordó junto a otra referente fallecida en la misma jornada: “Enorme tristeza, despedimos a Elsa Pavón, incansable abuela de Plaza de Mayo y a Patricia Walsh, militante de derechos humanos, hija de Rodolfo Walsh e impulsora de las nulidad de las leyes de impunidad. Dos mujeres que hicieron de la defensa de los derechos humanos un orgullo para nuestra patria”.
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