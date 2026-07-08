Fallo ARA San Juan: López Mazzeo analizó la sentencia y reclamó cambios en la Armada

Tras conocerse la sentencia judicial que declaró culpable a Claudio Villamide por el hundimiento del submarino ARA San Juan, el contraalmirante retirado López Mazzeo dialogó en exclusiva con La Opinión Austral. Durante la entrevista, el exmilitar aseguró que el hecho “no fue una maniobra prevista”, cuestionó la falta de reformas en los procedimientos navales vigentes y reclamó que la Armada realice una investigación técnica profunda para determinar los errores que provocaron el naufragio.