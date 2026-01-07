Faustino Oro, el prodigio argentino de 12 años, vivió un momento único al ser invitado por Magnus Carlsen a las oficinas de su empresa Take Take Take en Oslo, Noruega, donde jugaron juntos y participaron del torneo “Titled Tuesday”.
Carlsen no dudó en elogiar al joven: “Faustino es mucho mejor que lo que era Messi a los 12. Va por el buen camino. Un día Messi será afortunado que lo comparen con él”. Además destacó su sentimiento posicional y le aconsejó disfrutar del juego sin obsesionarse con los resultados.
Sobre la comparación con Messi, Oro comentó: “Sí, obviamente miro fútbol. Me gusta Messi… A veces me gusta que me comparen con él y estoy feliz de ello, es importante”.
En el torneo de rápidas “Titled Tuesday”, Carlsen se llevó el primer puesto con 9,5 puntos, mientras que Faustino finalizó 40° con 7,5, mostrando su enorme potencial a nivel mundial.
