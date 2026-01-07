Faustino Oro, “el Messi del ajedrez” según uno de los mejores ajedrecistas de la historia

Faustino Oro, el prodigio argentino de 12 años, vivió un momento único al ser invitado por Magnus Carlsen a las oficinas de su empresa Take Take Take en Oslo, Noruega, donde jugaron juntos y participaron del torneo “Titled Tuesday”.

Carlsen no dudó en elogiar al joven: “Faustino es mucho mejor que lo que era Messi a los 12. Va por el buen camino. Un día Messi será afortunado que lo comparen con él”. Además destacó su sentimiento posicional y le aconsejó disfrutar del juego sin obsesionarse con los resultados.

Sobre la comparación con Messi, Oro comentó: “Sí, obviamente miro fútbol. Me gusta Messi… A veces me gusta que me comparen con él y estoy feliz de ello, es importante”.

En el torneo de rápidas “Titled Tuesday”, Carlsen se llevó el primer puesto con 9,5 puntos, mientras que Faustino finalizó 40° con 7,5, mostrando su enorme potencial a nivel mundial.