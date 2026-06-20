Faustino Oro hizo historia ante un campeón internacional

El argentino Faustino Oro venció al Gran Maestro polaco Jan-Krzysztof Duda en el Mundial de Ajedrez por Equipos 2026, disputado en Hong Kong.

Duda, uno de los súper Grandes Maestros del mundo con más de 2700 puntos Elo, fue derrotado por el joven talento argentino en una partida que llamó la atención de todos.

El triunfo tuvo un momento especial: las cámaras captaron las risas de Magnus Carlsen durante la jornada.

Con apenas 12 años, Faustino Oro ostenta el título de Maestro Internacional y espera la ratificación de la FIDE tras conseguir las tres normas de Gran Maestro.

El joven argentino sigue escribiendo una historia destacada en el ajedrez mundial.