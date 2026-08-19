En Desorden en la Mesa, hablamos con Federico Silveiro, productor de la gira patagónica de Don Osvaldo, sobre la esperada llegada de la banda a Río Gallegos y todos los detalles de las fechas en la región.
Durante la entrevista, Federico cuenta cómo surgió la posibilidad de traer a Don Osvaldo a Santa Cruz, cómo se organiza una gira de esta magnitud, el detrás de escena de la producción y algunas increíbles anécdotas con artistas.
Además, repasamos su experiencia produciendo recitales de La Renga en la Patagonia y hablamos sobre las próximas bandas que podrían llegar a la región.
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