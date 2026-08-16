Feliz día del niño: que nunca dejen de soñar

Hay sueños que empiezan con una idea, con una pregunta, con un juego o simplemente con las ganas de descubrir algo nuevo.

En este Día del Niño, desde La Opinión Austral y LU12 AM680 queremos saludar a todos los niños y niñas, y acompañarlos en ese camino de crecer, aprender y animarse a ir por aquello que imaginan.

También queremos agradecer a cada familia que nos permite ser parte de esos momentos y, especialmente, a quienes se acercan a nuestro medio para compartir sus logros, talentos, historias y esas pequeñas grandes conquistas que merecen ser celebradas.

Porque contar lo que hacen, lo que sueñan y lo que alcanzan también es una forma de acompañarlos.

Que sigan construyendo sueños, descubriendo nuevos caminos y disfrutando cada paso del camino.

¡Feliz Día del Niño! Desde La Opinión Austral y Radio LU12 AM680, seguimos acompañándolos.