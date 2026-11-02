Femicidio en Las Heras: mamá de Gimena Extremador, asesinada en 2023, anunció una nueva convocatoria

Gabriela Extremador publicó un video en las redes sociales para pedirle a la comunidad que continúe acompañándola en el pedido de Justicia por su hija. Expresó tener bronca por la posibilidad de que Nelson Saldivia sea liberado por la lentitud del juicio.

“Una noticia tan fea y horrible, que desde la Cámara de Justicia de Caleta dieron como la autorización para que Saldivia quede en libertad para cumplir prisión en su casa, que hasta que le llegue la condena se quede ahí en su casa“, comentó en un principio la mamá de la víctima que actualmente cría a sus tres nietos.