Feria Solidaria por Patricia “Pato” Rearte en Caleta Olivia

Este domingo, en el Galpón de la Murga Franca, se llevó adelante una feria solidaria a beneficio de “Pato” Rearte, una reconocida vecina y referente de la comunidad LGBTIQ+ que atraviera una compleja situación de salud.

La propuesta, organizada por la Murga Franca, reunió a emprendedores, artesanos y artistas locales que se sumaron de manera desinteresada para colaborar con los gastos que implicará su tratamiento fuera de la provincia.