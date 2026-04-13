Este domingo, en el Galpón de la Murga Franca, se llevó adelante una feria solidaria a beneficio de “Pato” Rearte, una reconocida vecina y referente de la comunidad LGBTIQ+ que atraviera una compleja situación de salud.
La propuesta, organizada por la Murga Franca, reunió a emprendedores, artesanos y artistas locales que se sumaron de manera desinteresada para colaborar con los gastos que implicará su tratamiento fuera de la provincia.
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