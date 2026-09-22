Feriado por la visita del Papa: “Esperamos que haya lo máximo que se puda ofrecer”

Con cobertura especial de La Opinión Austral y Radio LU12 AM680 Río Gallegos, la Iglesia argentina presentó este martes los principales detalles de la visita del papa León XIV al país, que se desarrollará del 8 al 11 de noviembre.

Ante la consulta de periodistas de posibles feriados o asuetos que faciliten la movilización de fieles, Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, explicó que están a la espera de una definición oficial.

“Estamos a la espera de una definición de la autoridad, de parte nuestra es el deseo de la máxima facilitación, no solo de lugares de recepción, para que la gente pueda moverse sin tener esa falta o tener un regreso más distendido”, respondió.