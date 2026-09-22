¿Feriado por la visita del Papa León XIV?: cómo será el operativo de seguridad en Argentina

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¿Habrá feriado o asueto por la visita del papa León XIV a la Argentina? El Gobierno nacional continúa analizando qué medida adoptar durante la estadía del pontífice, prevista del 8 al 11 de noviembre de 2026, mientras avanza la organización de un amplio operativo de seguridad.

En esta conferencia desde Casa Rosada, el canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, brindaron detalles sobre la visita y el dispositivo previsto. El operativo involucrará a tres jurisdicciones, tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos y once eventos cerrados, según explicó Monteoliva.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, detalló el despliegue que involucrará a tres jurisdicciones, tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos y once eventos cerrados para 7 millones de personas.

También participaron el nuncio apostólico monseñor Michael Wallace Banach y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo.

Monseñor Michael Wallace Banach, nuncio apostólico en la Argentina, destacó que León XIV “viene principalmente como pastor” y explicó el sentido de la visita bajo los ejes de “alimentar, acoger, perdonar y rezar”.

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La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un amplio operativo de seguridad y un esquema especial para acompañar las actividades previstas durante su estadía. En la conferencia realizada en Casa Rosada, el Gobierno nacional y representantes de la Iglesia explicaron los detalles de la organización, el dispositivo de seguridad y las jornadas vinculadas al viaje apostólico.

También se informó sobre el esquema previsto para la visita del Papa, que se realizará del 8 al 11 de noviembre de 2026.

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