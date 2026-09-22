¿Feriado XXL por la visita del Papa?: las medidas que evalúa el Gobierno para noviembre

En La Mañana de LU12 se analizó la posibilidad de que el Gobierno nacional disponga medidas laborales especiales, como feriados o asuetos, en el marco de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre tras sus pasos por Uruguay y Perú. La definición oficial sobre el alcance de estas jornadas se encuentra en análisis y dependerá de las localidades incluidas en la agenda del Pontífice.

Durante la conferencia de prensa en Casa Rosada, el canciller Pablo Quirno confirmó la recepción del cronograma oficial proveniente de la Santa Sede y explicó los criterios en evaluación: “Lo vamos a analizar en función de las diferentes localidades que va a visitar el Papa, la conveniencia y la oportunidad de facilitar que los fieles en distintos lugares del país puedan acercarse a esta fiesta de los argentinos”. El recorrido pastoral anunciado abarcará actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luján, Claypole y la provincia de Córdoba.

Durante el debate en el estudio se remarcaron las lecturas políticas y las contradicciones conceptuales sobre la concesión de jornadas no laborables masivas, además de evaluarse la logística necesaria para el desplazamiento de los fieles. Se estima que alrededor de 7 millones de personas se movilizarán hacia los distintos puntos de concentración previstos para las actividades oficiales y religiosas.