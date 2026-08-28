Fernando Basanta: “Es una locura que por un decreto se jubile a un miembro del Poder Judicial”

El vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, habló en exclusiva con La Opinión Austral sobre los principales conflictos que atraviesan al Poder Judicial. Una entrevista inédita con uno de los jueces del Poder Judicial santacruceño que casi nunca dio entrevistas a la prensa.

Se refirió a su voto contra los descuentos salariales, al Decreto 608 que dispuso jubilaciones de integrantes de la Justicia, a las demoras judiciales y al rol del Ejecutivo y la Legislatura frente a las normas que podrían ser cuestionadas por su constitucionalidad.