Fernando Granatelli, DT de Hispano: “El 1 a 1 deja abierta la chance para los dos”

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El Director Técnico de Hispano Americano analizó el empate 1 a 1 frente a Ferro en el partido de ida de la gran final del fútbol femenino en Río Gallegos.

Tras un encuentro muy disputado y parejo, el entrenador destacó el rendimiento de sus jugadoras, las dificultades del clima durante los entrenamientos y cómo se preparan para buscar la consagración de visitantes en el partido de vuelta.

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