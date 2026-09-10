Fernando Signorini en la Feria del Libro: las anécdotas inéditas sobre Diego Maradona en LU12 AM680

Entrevista con Fernando Signorini, histórico preparador físico personal de Diego Armando Maradona, realizada por Carlos Saldivia en la emisora LU12 AM680 previo a su presentación en la Feria Provincial del Libro.

Durante el diálogo, Signorini recordó el primer encuentro con el astro argentino, acontecido el 28 de junio de 1983 en las instalaciones del Camp Nou de Barcelona: “vino con los bucles, tenía 22 años apenas, y diciéndome Así que sos profe”. A partir de ese intercambio y un posterior reencuentro durante la pretemporada en Andorra, se consolidó el vínculo entre ambos.

Asimismo, el preparador físico detalló el contexto de la etapa de Maradona en España, marcada por la enfermedad de hepatitis y la grave lesión sufrida el 24 de septiembre de 1983 tras un cruce con el futbolista Andoni Goikoetxea. Signorini explicó que este suceso derivó en el surgimiento de su función profesional junto al futbolista: “Afortunadamente para mí le rompió el tobillo. Porque si eso no hubiera pasado, Diego no o no se le hubiera ocurrido esa descabellada idea de invitarme a transformarme en el primer preparador personal de un jugador de fútbol. Esa profesión no existía”.