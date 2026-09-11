Fernando Signorini en Río Gallegos: paso por LU12 AM680 y charla en la Feria del Libro

Entrevista con Fernando Signorini en los estudios de Radio LU12 AM680 durante su visita a Río Gallegos, en el marco de la 32ª Feria Provincial del Libro realizada en el Complejo Cultural Santa Cruz, donde presentó la exposición “Maradona desde adentro”.

El preparador físico, quien trabajó con Diego Armando Maradona entre 1983 y 1994, repasó el origen de su vínculo en Barcelona, el proceso de recuperación tras la fractura sufrida en 1983 y los entretelones del Mundial de Estados Unidos 1994. Asimismo, analizó el rol de los organismos internacionales frente a las figuras deportivas con postura crítica y abordó su etapa junto a Lionel Messi en la Selección Argentina hacia el Mundial de Sudáfrica 2010.