Festejos en la ciudad tras el Superclásico: Boca quedó a un paso del título

Durante la emisión de “La Mañana de LU12” se analizaron los festejos de los hinchas de Boca que se hicieron presentes en la intersección de las avenidas Kirchner y San Martín tras el triunfo por 1 a 0 frente a River, en un Superclásico atravesado por la controversia respecto del desempeño arbitral. En el análisis del encuentro se remarcó que el arbitraje condicionó el desarrollo desde el primer tiempo al señalar que “el partido se le va de las manos al árbitro en la primer jugada polémica del partido que es con la expulsión”, explicando que al no sancionar la infracción de entrada e intervenir el VAR “le tiene que sacar sí o sí tarjeta roja”, cuando la jugada ameritaba una tarjeta amarilla. Asimismo, en el debate periodístico se detalló que el cotejo resultó “un clásico muy malo, muy chato” donde “River no pateó prácticamente al arco todo el partido” y rápidamente “cuando se quedó con 10 no tuvo reacción”, mientras que “Boca fue más que River” y quedó posicionado favorablemente en todos los frentes competitivos a la espera de poder coronarse en el torneo local durante la siguiente jornada.