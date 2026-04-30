Fiebre mundialista: se agotaron 50 mil paquetes de figuritas en horas

La pasión por el #Mundial ya se vive a pleno en Río Gallegos, donde en cuestión de horas se agotó todo el stock de #figuritas en uno de los principales mayoristas de la ciudad y en muchos kioscos 😱📦 Ni los altos precios ni el contexto económico frenaron a chicos y grandes, que salieron en masa a conseguir sobres para comenzar o completar el clásico álbum. La demanda fue tan intensa que dejó góndolas vacías y replicó una escena que se repite cada cuatro años. 🇦🇷

Desde el mayorista confirmaron que llegaron alrededor de 50 mil paquetes… y volaron en tiempo récord. 💨💸 Aunque completar la colección implica un gasto importante, el entusiasmo pudo más: la tradición, la emoción y el sueño de llenar el álbum siguen intactos. Ahora, la gran incógnita es cuándo habrá reposición, ya que por el momento no hay fecha confirmada y la expectativa sigue creciendo entre los fanáticos.

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