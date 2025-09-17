Fiestas Patrias Chilenas: el Centro Chileno celebra en Río Gallegos con gastronomía y cultura

El Centro Chileno de Río Gallegos invita a participar de los festejos por las Fiestas Patrias.

Desde el 17 al 21 de septiembre, habrá patio gastronómico con platos típicos, presentaciones artísticas, un acto protocolar, la inauguración del nuevo Salón Cultural y un gran baile oficial.

