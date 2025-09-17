El Centro Chileno de Río Gallegos invita a participar de los festejos por las Fiestas Patrias.
Desde el 17 al 21 de septiembre, habrá patio gastronómico con platos típicos, presentaciones artísticas, un acto protocolar, la inauguración del nuevo Salón Cultural y un gran baile oficial.
