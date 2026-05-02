Figuritas perfectas: aprendé a pegarlas en el álbum del Mundial 2026 sin errores

Para que tus estampas no queden torcidas, primero desprendé la figurita del lateral superior. No lo despegues de las esquinas porque se daña fácilmente.

Doblá un poco la parte superior y acomodá la figurita para que encaje bien en la parte inferior, que no tiene pegamento.

Cuando esté centrada, pegá la parte de arriba. Una vez fijada, andá despegando de a poco con una mano y acomodá el adhesivo con la otra.

Este proceso garantiza que la imagen encaje perfectamente en su recuadro para un acabado profesional.