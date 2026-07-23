¿Fin de la Ley del Libro? Alberto Chaile explica cómo impactaría en las librerías argentinas

¿Qué puede pasar con las librerías si se elimina la Ley del Libro? En esta entrevista de La Mañana de LU12, el escritor y propietario de la librería itinerante Calafateño Libros, Alberto Chaile, analiza el proyecto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger que propone derogar la Ley 25.542, normativa que desde 2002 establece un sistema de precio único para la venta de libros en la Argentina.

Durante la charla, Chaile comparte su visión sobre las posibles consecuencias de esta iniciativa para las librerías independientes, los lectores, la industria editorial y el acceso a los libros en todo el país.

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