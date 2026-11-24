Fin de semana largo: viajó 17,4% menos gente que en 2025 y cayó el gasto real

En el comentario de La Mañana de LU12 AM680 se analizó el movimiento turístico del fin de semana largo, el hábito de realizar escapadas a destinos cercanos como Punta Arenas, El Calafate y El Chaltén, y las razones por las que muchos eligen gastos de corto plazo ante la dificultad de proyectar compras a largo plazo como una casa o un auto. Al abordar la conducta de consumo en el programa, señalaron: “Que no van a salir de un alquiler, que no van a salir de de ir en colectivo, porque insisto, no le va a alcanzar nunca la plata”.

De acuerdo con los datos de CAME citados al aire, viajaron 1.410.000 turistas, lo que implica una baja del 17,4% respecto al mismo feriado de 2025, con una estadía promedio de hasta dos días y una comparación atravesada por la diferencia de duración entre los cuatro días de 2025 y los tres días de 2026. El gasto total alcanzó los 332.557 millones de pesos, con una caída real del 30,3%, mientras que el gasto diario promedio por persona fue de 118.770 pesos, un 3,1% menos en términos reales.

En cuanto al movimiento en Santa Cruz, se destacó la preferencia por viajes cortos y actividades gratuitas, con presencia en El Calafate, El Chaltén, el Parque Nacional Los Glaciares, navegaciones y trekking. También se mencionó que Los Antiguos sumó el descenso del Monte Zeballos en mountain bike realizado el domingo 22.