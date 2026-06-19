FINAL DEL MUNDIAL 1978 REMASTERIZADA EN 4K

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⚽ Mientras la Selección Argentina vuelve a ilusionar a los hinchas tras su debut triunfal en el Mundial 2026, una joya del pasado apareció para conectar generaciones.

🎥 Un grupo de creadores de contenido japoneses compartió un adelanto de la final del Mundial de 1978 remasterizada en 4K, permitiendo revivir con una calidad inédita la primera consagración mundial de la Albiceleste.

✨ A casi medio siglo de aquella conquista histórica, la tecnología permitió que las imágenes vuelvan a cobrar vida.

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