Final patagónica en el Pichón Guatti: así fue el arbitraje del partido Boxing- La Amistad

Con custodia policial, la terna arbitral de La Pampa hizo su ingreso al estadio Emilio “Pichón” Guatti para impartir justicia en el partido de ida de la final patagónica del Torneo Regional Amateur. Antes del inicio, se realizó el saludo protocolar entre ambos equipos y el sorteo encabezado por Julio Lescano.

El árbitro principal, sus asistentes y el cuarto árbitro posaron para los reporteros gráficos junto a los once iniciales, en una tarde cargada de expectativa en Río Gallegos. Minutos después, Boxing Club y La Amistad de Cipolletti saltaron al campo de juego ante un marco histórico.

Desde las 17, el Albiverde fue local en un cruce decisivo que abre el camino hacia el ascenso al Torneo Federal A. Boxing intentó manejar el trámite, La Amistad golpeó primero, y el desarrollo tuvo emociones constantes.

Impulsado por su gente, el conjunto santacruceño reaccionó, empató y pasó al frente 2-1, pero el equipo de Cipolletti encontró el gol del empate y selló el 2-2 final, dejando la serie completamente abierta.

La definición será en Río Negro, en un duelo que no solo determinará al campeón regional, sino que mantiene viva la ilusión de que Río Gallegos siga siendo protagonista en el fútbol federal.