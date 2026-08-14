En una conferencia de prensa, la ministra de Gobierno, Belén Elmiger y el secretario de Hacienda, Ernesto Coloe, explicaron la postura del Gobierno provincial frente al reclamo del municipio de Río Gallegos por los fondos destinados a las cajas previsionales.
La Provincia negó haber realizado retenciones y sostuvo que el municipio cuenta con recursos suficientes para afrontar salarios, aportes y gastos de funcionamiento. Según los números presentados durante la conferencia, Río Gallegos tendría ingresos por unos 14.000 millones de pesos mensuales y, aun contemplando aportes y contribuciones, le quedarían alrededor de 6.000 millones para funcionamiento.
La ministra Belén Elmiger afirmó: “Eso es absolutamente mentira, nosotros no hicimos ninguna retención de aportes” y señaló que la discusión se encuentra en el marco del diálogo con las intendencias.
Durante la conferencia también se explicó la diferencia entre las leyes 2401 y 1782 y se cuestionó que los aportes descontados a los trabajadores municipales no sean transferidos a la Caja de Previsión Social.
La jornada estuvo marcada además por la convocatoria del municipio de Río Gallegos a una movilización hacia Casa de Gobierno.
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