Franco Colapinto manejó un Renault 6 de fanáticos argentinos en las calles de San Pablo

Franco Colapinto protagonizó un encuentro inesperado en las calles de San Pablo, en la previa del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El piloto argentino conoció a tres fanáticos santafesinos que viajaron más de 2.000 kilómetros desde Esperanza para alentarlo y lo sorprendieron con un vehículo muy particular.

Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino llegaron a Brasil a bordo de un Renault 6 modelo 1977, ploteado especialmente con los colores de Alpine, las banderas argentina y brasileña y las inscripciones “Vamos, nene” y “Brasil 2026”.

Después de participar de una conferencia de prensa en un concesionario Renault, Colapinto se acercó a conocerlos, compartió abrazos, charlas y bromas, y finalmente se animó a subir al clásico para manejarlo por las calles paulistas.

El vehículo, bautizado por sus dueños como “La Alpine A527”, se convirtió en protagonista de un momento que quedó registrado en videos y rápidamente circuló por las redes sociales.

Antes de volver a la pista para disputar el Gran Premio de Brasil, Franco cambió por un rato su Alpine por un Renault 6 de casi cinco décadas de historia.