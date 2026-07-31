Franco Herrera busca apoyo para representar a Argentina en el Mundial de pádel adaptado

El jugador de pádel adaptado Franco Herrera, oriundo de Las Heras y radicado en Neuquén, contó cómo nació la oportunidad de competir en Francia junto a los mejores jugadores del mundo como preparación para el Mundial de España y explicó por qué lanzó una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios para viajar.

Durante la entrevista repasó su historia de vida, desde el diagnóstico de cáncer que derivó en la amputación de una pierna hasta su presente como referente del deporte adaptado y promotor de la inclusión.

“La idea es representar a la Patagonia y a la Argentina, algo que siempre estuvo latente en mi corazón”, expresó. Además, destacó: “Aprender de los mejores jugadores del mundo no tiene precio. Esa experiencia después vuelve al país y sirve para seguir haciendo crecer este deporte”.

Herrera también habló del crecimiento del pádel adaptado en Argentina, el respaldo institucional que recibió la disciplina en los últimos años y su objetivo de consolidarse como jugador de la Selección. Sobre la campaña solidaria, afirmó: “Si 1.000 personas colaboran con 2.000 pesos, o con el monto que cada uno pueda, el objetivo se vuelve posible”.

Finalmente, dejó un mensaje sobre el valor del deporte como herramienta de inclusión: “La calidad de vida que brinda el deporte es invaluable… Quiero ser un facilitador para que más personas conozcan todas las oportunidades que existen en la Argentina”.