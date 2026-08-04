La Bahía de los Témpanos fue escenario del acto oficial de apertura de la cuarta edición del certamen internacional de nado en aguas frías, con la participación de autoridades provinciales, nacionales y municipales.
El Gobierno de Santa Cruz acompañó la realización del evento, que reúne a más de 300 deportistas de 15 países.
La competencia se desarrolla en un entorno único, frente a la imponente presencia del Glaciar Perito Moreno, consolidando a la provincia como sede de eventos deportivos internacionales.
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