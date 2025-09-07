Fórmula 1: Colapinto cerró Monza y ya piensa en Bakú

El piloto argentino Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Italia en la misma posición en la que largó, y ahora se prepara para su próximo desafío en Azerbaiyán, del 19 al 21 de septiembre.

Desde su debut con Alpine en Imola (16°), Colapinto sumó un 13° en Mónaco y Canadá, un 11° en Zandvoort y varios fines de semana difíciles en Austria, Silverstone y Bélgica. En Monza, la clasificación no lo favoreció y repitió el puesto 17.

Su agenda en Fórmula 1 incluye Bakú (21/09), Singapur (05/10), Estados Unidos (18 y 19/10), México (26/10), San Pablo (08 y 09/11), Las Vegas (23/11), Qatar (29 y 30/11) y Abu Dhabi (07/12), siempre en horarios de Argentina.

Concluida la gira europea, Colapinto buscará recuperar terreno y seguir creciendo en su temporada debut en la máxima categoría del automovilismo.

#f1 #francocolapinto #automovilismo #granpremio #laopinionaustral