“Fue un acto de absoluto salvajismo”: los estremecedores resultados de la autopsia de Nancy Godoy

La autopsia de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años hallada sin vida en el paraje El Malezal, Corrientes, reveló la extrema violencia con la que fue asesinada. Según confirmó el abogado de la familia, Sergio Briend, el cuerpo presentaba múltiples heridas punzocortantes, mutilaciones y signos de defensa. Algunas lesiones habrían sido provocadas mientras la mujer aún estaba con vida.

📌 El letrado sostuvo que se presume la participación de más de una persona y no descartó que la docente haya sido torturada. También confirmó que se están analizando muestras biológicas y genéticas para avanzar en la identificación de los responsables y determinar si existió una agresión sexual.

📌 La investigación tiene como principal hipótesis un femicidio y ya cuenta con cinco personas detenidas. El caso conmociona a toda la comunidad de Esquina y genera un fuerte reclamo de justicia. Nancy había desaparecido el 7 de octubre y su cuerpo fue encontrado 21 días después.

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