Fuego sin control en el vacadero de Puerto Deseado: trabajaron dos horas para sofocar las llamas

Un voraz incendio de residuos se desató en el vacadero municipal de Puerto Deseado minutos antes de las 20:00 horas, concentrándose específicamente en “la zona de cavas tras el contacto de brasas encendidas con la basura acumulada”. Ante el peligro inminente de que “el viento característico de la zona atizara las brasas y dispersar el material encendido hacia el exterior del predio”, se desplegó un operativo conjunto entre la división de bomberos y la Secretaría de Obras Públicas. La estrategia principal estuvo centrada en “encajonar el fuego dentro de las de los márgenes de los fosos de vertido y cortar cualquier posibilidad de propagación hacia la masa de desperdicios adyacente”. El trabajo de contención se extendió durante dos horas, logrando sofocar las llamas pasadas las 22:00 horas sin que se registrara “ninguna pérdida de de ninguna persona”. Asimismo, se alertó sobre la peligrosidad del humo generado, advirtiendo que “la cantidad de tóxicos que habrá liberado” resulta “muy nocivo para la sociedad” y para quienes se encontraban en las inmediaciones del predio.