Fuera del Aire: 10 claves del nuevo marketing digital

En el programa “Fuera del Aire”, Dalma Vidal y Candela Márquez analizaron diez puntos que marcan el pulso actual de las redes sociales y el marketing digital. La industria de los influencers creció exponencialmente y hoy compite —e incluso supera— a la publicidad tradicional en la confianza de jóvenes de entre 16 y 30 años.

Uno de los ejes centrales es el auge de los microinfluencers: aunque tienen menos seguidores, generan mayor engagement gracias a comunidades más fieles y participativas. Las redes funcionan como el nuevo “boca a boca” digital, donde un post puede viralizar un producto en cuestión de horas.

El algoritmo también cumple un rol clave al amplificar tendencias y convertir recomendaciones en fenómenos masivos. En este escenario, los influencers se consolidan como líderes de opinión en rubros como belleza, fitness, moda, salud, finanzas y tecnología.

Además, el storytelling y la autenticidad pesan más que el producto en sí. La transparencia en las colaboraciones —con hashtags como ad o publicidad— y la prioridad en la interacción genuina por sobre la cantidad de seguidores marcan el rumbo del futuro digital.