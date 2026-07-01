Fuera del Aire: 35 años de Sonic y de Nintendo 64

En su columna geek de Fuera del Aire, Juan Palacios repasó dos aniversarios icónicos para la historia de los videojuegos: los 35 años de Sonic y el lanzamiento de la Nintendo 64, ambos ocurridos un 23 de junio.

El especialista recordó que Sonic salió a la venta en 1991 y destacó que es el único personaje de videojuegos con una trilogía de películas protagonizada por Jim Carrey. Además, repasó cómo el personaje de Sega logró competir con el dominio que tenía Nintendo en el mercado de los videojuegos.

También mostró una Nintendo 64, lanzada en 1996, y explicó una de sus curiosidades: las diferencias regionales que obligaban a modificar algunos cartuchos para poder utilizarlos en determinadas consolas.

Por último, comentó el anuncio de un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y señaló que su lanzamiento coincidiría con la misma fecha prevista para GTA VI, un escenario que promete generar un fuerte impacto entre los fanáticos de los videojuegos.

Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.

El programa es conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.