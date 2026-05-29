Fuera del Aire: Andrés Abelli y sus 30 años de carrera musical

El cantautor estuvo este miércoles en Fuera del Aire, el programa de streaming de La Opinión Austral conducido por Dalma Vidal junto a Candela Márquez, y se sumó al clásico ping pong.

Actualmente, Andrés Abelli se prepara para uno de los desafíos más importantes de los últimos años: representar a Río Gallegos en el Festival Folclórico en la Patagonia, uno de los encuentros culturales más destacados del extremo sur del continente.

Fuera del Aire se emite los lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas a través de los canales de YouTube y Twitch de La Opinión Austral, y también sale por FM Láser 92.9 de Río Gallegos.