Fuera del Aire: el editorial de viernes con Dalma Comunica

En una nueva edición de “Fuera del Aire”, Dalma Comunica y Cande Márquez invitaron a reflexionar sobre cómo la tecnología “se nos ha instalado como una manera de vivir” y cómo la era digital atraviesa cada aspecto de la vida cotidiana.

Durante el programa, pusieron el foco en la influencia de las redes sociales y los referentes digitales: “¿Quién te influencia a vos en tu vida? ¿Quién es esa persona que, por ahí sin querer, te sostiene?”, plantearon, abriendo el debate sobre el consumo consciente de contenidos.

En el marco del aniversario del Grupo La Opinión Austral, también destacaron el camino recorrido por los medios tradicionales y su transformación hacia plataformas tecnológicas, sin perder coherencia con las propias convicciones. “Lo importante es mantenerse vigente con lo que uno cree, con lo que uno siente”, señalaron.

El mensaje final fue claro: no solo importa cómo nos informamos, sino a quién escuchamos y cómo eso se conjuga con nuestra identidad. “Usemos un poco el pensamiento crítico a la hora de consumir información”, fue la invitación para la audiencia.