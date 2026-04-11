Fuera del Aire: el ping pong a Andy Maligno y Cande Márquez

En un ida y vuelta dinámico, Dalma puso a prueba a Cande Márquez y Andy Maligno con un ping pong de preguntas que dejó respuestas tan sinceras como descontracturadas.

Mientras Cande se definió como una persona de plan y más de quedarse en casa, Andy apostó por un equilibrio, aunque destacó que “a veces la improvisación es lo mejor, sobre todo en juntada con amigos”.

El humor también dijo presente: Andy se declaró fanático del delivery, mientras que Cande lanzó una frase que resumió todo: “cocinar, pero si no tengo que cocinar yo”.

Ambos coincidieron en algo clave: prefieren gastar antes que ahorrar. “Solo se vive una vez”, resumió Cande, dejando en claro su filosofía.

En cuanto a la noche ideal, no hubo dudas: previa, mezcla de música y charla, y noches largas fueron las opciones elegidas por los dos.

Entre risas y chicanas, también hubo lugar para la ironía, especialmente cuando Andy habló de “salir… sobre todo de las deudas”, en uno de los momentos más divertidos del ping pong.

Este momento se vivió en Fuera del Aire, un programa de streaming conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.